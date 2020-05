Ärztin von Kollegen verpfuscht

Der Arzt wartete einfach ab. Er ordnete keine weiteren Untersuchungen an, so dass der aus dem Gelenk herausragende Dübel unbemerkt am Knochen scheuern konnte. Was für ein Dübel?

Petra Lauffenberg war im September 2000 beim Skifahren gestürzt und hatte sich eine Schultergelenksverletzung zugezogen. Sie ließ sich in einem Sanatorium in Vorarlberg operieren. Der Chirurg fixierte das linke Schultergelenk mit Metalldübeln in der Gelenkspfanne, ließ aber einen herausstehen, was er offenbar übersah. Dieser Dübel hatte die Kapsel gar nicht erfasst, entfaltete also gar keine Wirkung, zumindest keine positive. „Er hat mir vom Knochen ein etwa ein mal 1,5 Zentimeter großes Stück weggefräst“, sagt Petra Lauffenberg. Sie ist davon überzeugt, dass der Arzt das hätte erkennen müssen: „Das ist, wie wenn man einen Nagel in die Wand haut und ihn rausstehen lässt.“

Die in der Schweiz lebende Frau musste vier Folgeoperationen über sich ergehen lassen, „aber kein Arzt hat’s geschafft, die Schulter zu fixieren“. Und der Gelenksknorpel bleibt dauerhaft geschädigt. Der Arm war lange Zeit ruhiggestellt, Lauffenbergs drei Kinder waren damals noch klein, sie brauchte Hilfe für die Betreuung.