Ärger nach Maulkorb für Rauch-Kallat

Katerstimmung herrschte am Samstag in der ÖVP nach dem parteiinternen Zwist im Parlament zum Thema Bundeshymne. Abgeordnete Maria Rauch-Kallat hatte Freitagabend an ihrem letzten Tag im Nationalrat (sie scheidet freiwillig aus) einen Antrag zur Änderung der Bundeshymne eingebracht. Dieser war eine gemeinsame Aktion der Frauen von ÖVP, SPÖ und Grünen.



Sie wollen die Stelle der Bundeshymne "Heimat bist du großer Söhne" ändern in "Heimat großer Töchter, Söhne" . Rauch-Kallat wollte in ihrer Abschiedsrede im Plenum erklären, warum das wichtig sei. Aber ÖVP-Klubchef Karlheinz Kopf, der in den Frauen-Vorstoß nicht eingeweiht war, hinderte Rauch-Kallat am Reden, als ihm klar wurde, was die Ex-Ministerin vorhatte. Kopf ließ der Reihe nach männliche ÖVP-Mandatare so lange über teils belanglose Themen reden, bis das Zeit-Budget seiner Partei aufgebraucht war - und Rauch-Kallat nicht mehr zu Wort kam.