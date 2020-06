Ägyptens Vergeltungsschlag auf dem Sinai

Im Morgengrauen begann der Angriff der ägyptischen Armee: Vermummte Elite-Soldaten stürmten Dutzende Häuser im Norden des S­inai. Jeder Widerstand erstickte bald in ihrem Kugelhagel. In der Nähe des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen bombardierten Hubschrauber Einrichtungen islamistischer Zellen. Vor dem Anschlag auf 16 ägyptische Soldaten in der Nacht zum Dienstag hatten die Muslimbrüder noch lieber von Widerstandskräften am Sinai gesprochen. Die Regierung nannte sie am Mittwoch aber "feindliche Elemente", "Terroristen" und "Ungläubige".

Mindestens 30 bewaffnete Angehörige islamistischer Zellen und Schmugglerbanden starben. Für Israels Medien war es der "erste ägyptische Luftangriff auf dem Sinai seit dem Jom-Kippur-Krieg 1973". Beobachter erwarteten einen zweiten Angriff auf die Schmugglertunnels unter der Grenze. Die wurde von Ägypten geschlossen.