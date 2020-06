Adelsmayr hadert mit Ausreise

Die Situation rund um den Bad Ischler Intensivmediziner Eugen Adelsmayr, 52, spitzt sich zu. Denn am Mittwoch findet in Dubai die letzte Verhandlung vor der Urteilsverkündung in etwa drei Wochen statt.

Der Staatsanwalt (er fordert die Todesstrafe) und die Anwälte Adelsmayrs halten dann die Schlussplädoyers. Wie berichtet, sollen der österreichische Mediziner und ein indischer Kollege für den Tod eines Patienten im "Rashid Hospital" in Dubai verantwortlich sein.

Drei unabhängige Gutachten aber sprechen Adelsmayr von den Vorwürfen frei. Übersetzungen vom Englischen ins Arabische sollen zudem manipuliert worden sein. "Und es wurden entlastende Passagen entfernt", sagt Peter Launsky-Tieffenthal, Sprecher des Außenministeriums. l. Nachsatz: "Es hätte gar keine Anklage geben dürfen."