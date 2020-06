„Abkühlphase“ für Väter bei gemeinsamer Obsorge

Rund 17.000 Ehen gingen im vergangenen Jahr in die Brüche. Der überwiegende Teil der Trennungen läuft einvernehmlich ab. Aber etwa zehn Prozent der Männer und Frauen, die den Ehering ablegen, kriegen sich in die Haare. Besonders heikel sind strittige Scheidungen, wenn Kinder betroffen sind. Soll es in diesen Fällen automatisch eine gemeinsame Obsorge geben? Das ist die zentrale Frage in den Verhandlungen für ein neues Familienrecht zwischen Justizministerin Beatrix Karl ( ÖVP) und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ).