3000 Arbeiter sind in der Atomruine im Einsatz

In der Atomruine Fukushima sind weiterhin täglich rund 3000 Arbeiter der erhöhten Radioaktivität ausgesetzt. Sie kühlen die Reaktoren, recyceln das verseuchte Wasser und beseitigen Trümmer auf dem Unglücksgelände. „Die meisten Arbeiter hier machen eine Zwei-Stunden-Schicht am Vormittag und dann eine weitere am Nachmittag“, erklärt Tepco-Manager Katsuhiko Iwaki, der stellvertretende Chef des Stabilisierungsteams.

Immer noch gibt es Bereiche, die die Arbeiter wegen der hohen Strahlung nicht betreten können – etwa Reaktor 3. Im Gebäude beträgt die radioaktive Strahlung 1500 Mikrosievert pro Stunde. 100 Millisievert gelten als jene Dosis, ab der mit einem erhöhten Krebsrisiko zu rechnen ist. 2000 Millisievert bedeuten lebensbedrohliche Strahlenvergiftung.