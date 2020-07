2050: Ein Drittel werden Senioren sein

Das prominenteste Geburtstagskind der Woche heißt Wladimir Putin: Russlands Präsident feiert am Sonntag seinen 60er – und damit ist er nicht allein. Jeden Tag begehen weltweit im Schnitt 316.800 Menschen ihren 60. Geburtstag. Und es werden, wie die UNO in ihrem neuesten Bericht "Ageing in the Twenty-First Century" darlegt, immer mehr. Keine Bevölkerungsgruppe wächst rasanter als die Menschen über 60, spätestens im Jahr 2050 wird es mehr Über-60-Jährige geben als Unter-15-Jährige.

Dann wird die Bevölkerung in 64 Ländern der Welt zu einem Drittel aus Senioren bestehen. Das einzige Land der Welt, wo dieses Szenario schon heute Realität ist, ist Japan. In Österreich, wo derzeit knapp über ein Fünftel der Bevölkerung älter als 60 Jahre alt ist, dürfte dieses Niveau in rund 20 Jahren erreicht sein.

Wie sehr dieser Megatrend die Gesellschaften und die Wirtschaft der Welt verändert, liefert die UN-Studie mit einem kurzen Blick zurück: Vor rund 30 Jahren gab es keine einzige Volkswirtschaft der Welt, wo die Senioren mehr konsumierten als die Jungen. Heute ist dies bereits in 23 Industriestaaten der Fall. In knapp 30 Jahren werden die Über-60-Jährigen in fast 90 Staaten der Welt mehr für den Konsum ausgeben als die Jugend ihres Landes.

Doch auch wenn Marketingexperten längst ihre Augen auf die sogenannten "Best-Ager" geworfen haben, schlägt die UNO Alarm: Die alternde Weltbevölkerung wird vor allem die Entwicklungs- und Schwellenländer kalt erwischen.