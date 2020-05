19-Jähriger von Taxi frontal erfasst

Nahe der Reither Kreuzung in Reith bei Kitzbühel ( Tirol) wurde ein 19-jähriger Fußgänger von einem Taxi-Bus frontal erfasst. Der junge Einheimische war kurz vor 4 Uhr morgens offenbar mitten am linken Fahrstreifen in Richtung Zentrum unterwegs, als ihm der 21-jährige Taxler entgegen kam. In Dunkelheit und Nebel dürfte der Taxilenker den 19-Jährigen zu spät gesehen haben. Beim heftigen Aufprall erlitt der Fußgänger tödliche Verletzungen. Der Taxifahrer und sein Fahrgast blieben unverletzt, mussten aber vom Roten Kreuz psychologisch betreut werden. Ein Alkomat-Test beim Chauffeur ergab 0,0 Promille.

In Rankweil ( Vorarlberg) fuhr ein alkoholisierter Lenker Freitagabend auf den Gehsteig und stieß zwei Mädchen, 13 und 15 Jahre alt, zu Boden. Doch statt anzuhalten, fuhr der 75-Jährige weiter. Die Fußgängerinnen wurden leicht verletzt, den Fahrerflüchtigen traf die Polizei Zuhause an. Testergebnis: 1,74 Promille.

Bei Birkfeld ( Steiermark) starb Samstagfrüh eine 16-jährige Mopedfahrerin, als sie ohne Helm gegen einen stehenden Kleinbus krachte: Sie wurde in eine Wiese geschleudert und erlitt tödliche Kopfverletzungen.