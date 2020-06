18 Mio. Tonnen Müll vor Kanadas Küste

Den 45 Meter langen Fischkutter, der mehr als ein Jahr über 8000 Kilometer von Fukushima Richtung British Columbia getrieben ist, will keiner haben. Das schwer ramponierte Geisterschiff schaukelte über den weltweit größten Ozean, überstand Stürme und Wellenbrecher und liegt noch immer normal in der See. Noch ist nicht entschieden, ob der Kahn geborgen wird und wer die Kosten dafür übernimmt.

Mithilfe der Beschriftung wurde auch bereits der Eigentümer des Schiffes in Japan ausfindig gemacht, der bestätigte, dass sich zum Zeitpunkt des Tsunamis am 11. März 2011 niemand an Bord befunden hat. Der Mann aus Fukushima hat selbst alles verloren und wird nicht zahlen können.