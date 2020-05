13 Jahre kritische Loyalität: Margit Hauft tritt ab

Befragt zur Aussage von Papst Benedikt XVI. in Deutschland, die Kirche solle sich von der Weltlichkeit der Welt lösen, sagte sie, dies sei für sie schwierig. "Durch diesen Satz sendet er aus, dass unsere Arbeit nicht so wichtig ist. Solche Aussagen hätte ich mir bei Johannes Paul II. nicht vorstellen können. Das Dasein in der Welt ist jesuanischer." Die Katholische Aktion habe eine große Gesellschaftsrelevanz.

Das Verhältnis zur Kirchenleitung sei gekennzeichnet von gegenseitiger Akzeptanz und kritischer Loyalität. Sie bekannte sich zum "Linzer Weg", den Weg des Miteinander des Gottesvolkes. Die seelsorgerliche Nahversorgung sei ganz wichtig. Die Katholische Aktion setzt sich u.a. für die Abschaffung des Zölibats und die Priesterweihe der Frau ein.

Hauft bleibt bis ins Frühjahr Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung Österreichs.