100 Euro für Gewalt-Exzesse im Heim

Der damalige Erzieher Pater Heinz L. nahm seine silberne Uhr vom Handgelenk und deutete auf eines der Heimkinder. "Dann führte er sein Opfer in die Dusche. Dort schlug er mit den Fäusten auf uns ein. Der Schlaghagel prasselte auf den ganzen Körper nieder." Helfreich erzählt auch von angeordneter Kinderarbeit: "Im Ort gibt es eine Kirche. Zu meiner Zeit wurde der Friedhof ausgebaut. Wir mussten, auf Befehl von L., die Gräber ausheben. Auch Knochen wurden von uns geborgen. Davon erholst du dich nie mehr. Wir waren doch nur junge Burschen."



Die immer in den Sommerferien angeordnete Kinderarbeit auf den Feldern und im Stall des benachbarten Großbauern (Name der Redaktion bekannt) klingt da beinahe nach Erholung. "Wir bekamen für die Sklavenarbeit eine Jause, die Verantwortlichen im Heim kassierten vom Bauern Spenden." Pater L. wurde plötzlich aus Steyr-Gleink abgezogen, der traumatisierte Zögling Helfreich fand nach seinem Leben im Heim einen Job bei einem Bäcker. Der junge Mann kam mit dem Gesetz in Konflikt, heiratete fünf Mal und ist über die Jahre genauso oft geschieden worden. Heute ist er die rechte Hand eines Wiener Marktfahrer-Unternehmers und Vater zweier Töchter.



Er wandte sich schließlich an die kirchliche Opferschutzkommission von Waltraud Klasnic und bekam 5000 Euro zugesprochen. Doch anstatt abschließen zu können, holte Helfreich seine Vergangenheit mit voller Vehemenz ein. Er forderte von der Kommission wegen der Kinderarbeit eine höhere Summe, die Kommission lehnte aber ab (das Schreiben liegt dem KURIER vor) . Dafür traf er am 28. Juni 2011 im Linzer Opferschutz-Büro seinen früheren Peiniger Pater L. zu einer Aussprache: "Ich war perplex, bewegungsunfähig. Die Gegenüberstellung fuhr mir bis ins Mark. Eigentlich wollte ich eine Entschuldigung. Aber plötzlich dachte ich an Rache."



Schließlich begann Helfreich zu recherchieren. Und er fand heraus, dass sein ehemaliger Erzieher nach wie vor im Dienst der römisch-katholischen Kirche steht. Heinz L., mittlerweile 70 Jahre alt, ist seit 1. Oktober 2009 Superior (Klostervorsteher) des Ordens Herz-Jesu-Missionare in Innsbruck. Am 28. September 2011 rief der Ex-Zögling seinen früheren Peiniger an und erzählte ihm von seinen psychischen Problemen.