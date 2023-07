Auswanderer-Gemeinden: So ist das Leben im "Dorf Tirol" in Brasilien

In Brasilien gibt es 96 Orte bzw. Ortsteile mit Tirolbezug. In manchen sprechen die Menschen schon seit dem 19. Jahrhundert Deutsch – mit einem Tiroler Dialekt. In dieser Folge geht es darum, wieso das so ist, wie man sich so eine Siedlung vorstellen kann und warum der Tiroler Dialekt dort langsam ausstirbt.