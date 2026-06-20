G wie Grüner Reisen 2/2: Die besten grüneren Reisen als Anregung

Dass eine grünere Reise eher mit dem Zug beginnt, als mit dem Flugzeug, ist klar - aber gar nicht zwingend nötig. Es gibt auch noch andere Wege, seinen Urlaub und seine Reisen grüner zu gestalten. Das hängt nicht immer nur mit der Anreise zusammen, sondern zum Beispiel auch mit der Aufenthaltsdauer, dem Quartier und dem Programm.

Die perfekten Reiseziele