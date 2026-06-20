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Stadt. Land. Meer.

G wie Grüner Reisen 2/2: Die besten grüneren Reisen als Anregung

In der aktuellen Folge „Grüneres Reisen“ gibt es Ideen, Anregungen und Destinationen für nachhaltigere Reisen - von Österreich bis Fernreise.
Axel Halbhuber, Lea Moser, Dominik Kanzian und Stefan Hofer
20.06.2026, 17:00

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Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Dass eine grünere Reise eher mit dem Zug beginnt, als mit dem Flugzeug, ist klar - aber gar nicht zwingend nötig. Es gibt auch noch andere Wege, seinen Urlaub und seine Reisen grüner zu gestalten. Das hängt nicht immer nur mit der Anreise zusammen, sondern zum Beispiel auch mit der Aufenthaltsdauer, dem Quartier und dem Programm.

Die perfekten Reiseziele

Deswegen geben Axel Halbhuber, Lea Moser und Stefan Hofer in der aktuellen Folge so genannte good practice Beispiele - weil es bei der Nachhaltigkeit generell nicht um den erhobenen Zeigefinger gehen soll, sondern um Anregungen, gute Ideen und neue Ziele zum Ausprobieren.

Reise Stadt. Land. Meer.
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