G wie Grüner Reisen 1/2: Wie das Reisen nachhaltiger werden kann

Reisen beginnt mit dem Wegfahren. Oder eigentlich zuvor, mit dem Nachdenken, womit man ans Ziel kommt – bei An- und Abreise entsteht der größte Teil der Treibhausgas-Emissionen. Axel Halbhuber, Lea Moser und Stefan Hofer widmen sich in der aktuellen Folge der Frage, wie man grüner reisen kann. Welches Verkehrsmittel schneidet wie gut (oder schlecht) ab? Was können Regionen tun? Wo findet man good practice Beispiele? Wie sinnvoll ist CO₂-Kompensation?

Wir wollten unter anderem wissen, welches Verkehrsmittel – bei ein und demselben Ziel – wie abschneidet. Sarah Siemers, Co-Leiterin der Kompetenzstelle Klimaneutralität an der Universität für Bodenkultur in Wien, hat das am Beispiel Wien–Hamburg–Wien genau errechnet. Fazit: Empfehlenswert in Sachen -Ausstoß ist die Bahnfahrt, am schlechtesten schneidet die Flugreise ab (siehe Grafik). Für Siemers steht die Reduktion von Emissionen an erster Stelle. „Klimaschutzbeiträge sollten kein Freibrief zum Emittieren sein, sondern eine zusätzliche Form von Verantwortung darstellen.“ Es wird auch der Frage nachgegangen, was es mit -Rechnern auf sich hat und wie sich die Wahl der Unterkunft auf den ökologischen Fußabdruck eines Urlaubs auswirkt.

CO2-Emissionen am Beispiel eine Reise von Wien nach Hamburg (und retour)

Flug (Hin und Retour)

• 0,435 t CO₂-Äquivalente (CO₂e)

Hier wurde mit einer Strecke von 767,5 km pro Richtung gerechnet

Pkw (Hin und Retour)

Für die Berechnung wurde eine Strecke von rund 975 km pro Richtung über Tschechien angenommen. Die Emissionen hängen vom Antrieb beziehungsweise Kraftstofftyp ab.

• Pkw (Verbrenner - Kraftstoff unbekannt): 0,440 t CO₂e

• E-Pkw: 0,206 t CO₂e

Fernbus (Hin und Retour)

• 0,095 t CO₂e

Hier wurde dieselbe Strecke wie für die Pkw Berechnung angenommen.

Bahn (Hin und Retour)

Für die Bahn wurde eine Strecke von Wien über Salzburg und München nach Hamburg mit insgesamt rund 1.237 km pro Richtung angenommen.

• Gesamt: 0,054 t CO₂e pro Person

Die Berechnung basiert auf einer Aufteilung der Bahnstrecke nach Ländern:

• Österreich (624 km Hin und Retour): 0,0056 t CO₂e

• Deutschland (ca. 1.850 km Hin und Retour): 0,0481 t CO₂e

Mit Ausnahme des deutschen Bahnabschnitts wurden für die Berechnungen die Emissionsfaktoren des Umweltbundesamts Österreich herangezogen.