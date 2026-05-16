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Im Städteduell: N wie nicht Wien - Graz vs. Innsbruck

Eine gebürtige Grazerin und ein Innsbruck-Kenner debattieren im jüngsten KURIER Reise-Podcast über die DNA zweier Landeshauptstädte.
Evelyn Peternel, Axel Halbhuber, Lea Moser und Dominik Kanzian
16.05.2026, 17:00

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Wir schicken zwei österreichische Landeshauptstädte ins Städte-Duell:  Graz und Innsbruck. Lea Moser und Axel Halbhuber haben sich dafür Verstärkung ins Studio geholt: Evelyn Peternel aus dem KURIER-Außenpolitik-Ressort vertritt leidenschaftlich ihre Heimatstadt Graz. Axel Halbhuber ist hingegen Innsbruck-Fan, der sich aber „mit den Tiroler Knack-Lauten abmüht“. Was bieten die beiden Städte, was muss man gesehen haben?

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