Im Städteduell: N wie nicht Wien - Graz vs. Innsbruck

Wir schicken zwei österreichische Landeshauptstädte ins Städte-Duell: Graz und Innsbruck. Lea Moser und Axel Halbhuber haben sich dafür Verstärkung ins Studio geholt: Evelyn Peternel aus dem KURIER-Außenpolitik-Ressort vertritt leidenschaftlich ihre Heimatstadt Graz. Axel Halbhuber ist hingegen Innsbruck-Fan, der sich aber „mit den Tiroler Knack-Lauten abmüht“. Was bieten die beiden Städte, was muss man gesehen haben?