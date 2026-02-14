Im Städteduell: L wie Lissabon vs. Liverpool?
Was ist schöner, cooler, sehenswerter? Liverpool oder Lissabon? Im Reisepodcast wird das Duell der Städte ausgerufen.
Liverpool hat Fish and Chips, Pubs, die Albert Docks und die Beatles. Lissabon hat die Süßspeise Pastéis de nata, das berühmte Stadtviertel Belém und Fado-Lokale. Beide Städte haben einen Fluss, an dessen Ufer man viel Zeit verbringen kann - den Tejo und den River Mersey.
Dieses Mal zu Gast im Reisepodcast ist die Kulinarik-Expertin des KURIER und Liverpool-Liebhaberin Ingrid Teufl. Lea Moser schickt dagegen die portugiesische Hauptstadt ins Rennen. Wer hat die spannenderen Sehenswürdigkeiten, das bessere Essen, die schöneren Plätze?
