Stadt.Land.Meer.

Im Städteduell: L wie Lissabon vs. Liverpool?

Was ist schöner, cooler, sehenswerter? Liverpool oder Lissabon? Im Reisepodcast wird das Duell der Städte ausgerufen.
Lea Moser, Ingrid Teufl, Dominik Kanzian und Axel Halbhuber
14.02.2026, 17:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Liverpool hat Fish and Chips, Pubs, die Albert Docks und die Beatles. Lissabon hat die Süßspeise Pastéis de nata, das berühmte Stadtviertel Belém und Fado-Lokale. Beide Städte haben einen Fluss, an dessen Ufer man viel Zeit verbringen kann - den Tejo und den River Mersey.

Dieses Mal zu Gast im Reisepodcast ist die Kulinarik-Expertin des KURIER und Liverpool-Liebhaberin Ingrid Teufl. Lea Moser schickt dagegen die portugiesische Hauptstadt ins Rennen. Wer hat die spannenderen Sehenswürdigkeiten, das bessere Essen, die schöneren Plätze?

Im Städteduell: M wie Metropole - New York vs. Paris
Im Städteduell: H wie Hamburg vs. Helsinki
Reise
kurier.at  | 

Kommentare