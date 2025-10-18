Die Herbstferien sind mittlerweile fest ins Urlaubsgehirn eingebrannt, nicht ganz so wie Weihnachts- und Sommer-, aber sie haben einen Stellenwert. Erkennt man auch gut, wenn man versucht, kurtzfristig etwas zu buchen, oder (falls es einem noch gelingt) am Preis.

Besonders gerne werden die Herbstferien für Städtereisen genutzt, weil es beim Citybummel nicht mehr so heiß ist, weniger los ist da und dort auch. Zwei sehr beliebte Ziele sind New York (Bild) und Paris, nach dem Motto: wollt ich schon immer hin, Herbstferienlänge perfekt dafür. Mitnichten! In beiden Städten gibt es so viel zu sehen, dass man ein Leben (oder zwei) dafür braucht.

Im neuen KURIER Reise-Podcast Stadt.Land.Meer liefern sich Kollegin Moser und ich das Duell, welche der beiden Städte besser zu besuchen ist.