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Stadt. Land. Meer.

N wie Nordindien 1/2: Vorbereitung auf eine unvorbereitbare Reise

Im nordindischen Bundesstaat Rajasthan reist man von Palast zu Palast, durch die Wüste und in pinke Städte wie Jaipur.
Dominik Kanzian, Lea Moser und Axel Halbhuber
11.07.2026, 17:00

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Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Indien ist nichts für Anfänger, sagt man. Auf Indien kann dich nichts vorbereiten, sagt man. Wer nach Indien reist, wird überrascht werden, überrumpelt, vielleicht überfordert. Doch wer mit offenem Herz und Blick durch das Land fährt, wird es früher oder später lieben lernen. In dieser Podcastfolge erzählt Lea Moser von ihrem Respekt, den sie vor ihrer ersten Indienreise hatte, den größten Vorurteilen und Überraschungen, der Wüste und den Maharadscha-Palästen - und wie man sich als Einsteigerin vielleicht doch auf das vorbereiten kann, was einen in Indien erwartet. 

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