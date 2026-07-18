N wie Nordindien 2/2: Ach du Heilige...

Axel Halbhuber und Lea Moser reisen nach Varanasi, an den vielleicht spirituellsten Ort des gesamten Subkontinents. Menschen pilgern hierher, um im heiligen Ganges zu baden und an Bestattungsritualen teilzunehmen. In den nie ausgehenden Feuern am Flussufer werden Menschen verbrannt, um bei einer Bestattung im heiligen Fluss Reinigung und Erlösung zu erfahren.In Amritsar liegt das spirituelle Zentrum des Sikhismus, der „goldene Tempel“ Harmandir Sahib ist das höchste Heiligtum dieser Religion.In Dharamsala wiederum kann man mit Glück den Dalai Lama treffen, der dort seinen Exilsitz hat.