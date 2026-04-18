Stadt. Land. Meer.

K wie Korsika 2/2: Alles Napoleon!

In der aktuellen Folge von "Stadt. Land. Meer" geht es um die Geschichte der Mittelmeerinsel Korsika.
Lea Moser, Caroline Bartos, Axel Halbhuber und Dominik Kanzian
18.04.2026, 17:00

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Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

In der zweiten Folge zu Korsika geht es um die kleinen Städte der Mittelmeerinsel: um Bonifacio, das eindrucksvoll über dem Meer in den weißen Klippen hängt und um Ajaccio, die Hauptstadt. Dort, im Geburtsort Napoleons, dreht sich alles um den französischen General, Konsul und Kaiser. Napoleonbars, Napoleonwege, Napoleonstatue, Napoleonhaus. Außerdem erzählt Caroline Bartos von der stolzen korsischen Identität, von Freiheitskämpfern, Genueser-Türmen und Brocciu-Käse und hartem Kastanienbrot. 

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