K wie Korsika 1/2: Das Postkarten-Gefühl für Faule

Korsika ist auf den ersten Blick Postkartenkitsch - und auch auf den zweiten. Kleine, verwinkelte Buchten, die stark duftende Macchia (den Napoleon übrigens mit verbundenen Augen erkannt haben wollte), Gebirge und Meer gleichzeitig. Auf Korsika treffen zwei Urlaubertypen aufeinander: Der am Strand Faulenzende, der Sonne, Meer und Wein genießt und sich am liebsten keinen Zentimeter bewegen möchte. Und der hyperaktive Besichtiger, immer mit Wanderkarte und historischem Wanderführer ausgestattet. In der ersten Folge zu Korsika erzählt Caroline Bartos von ersterem: dem faulen, aber glücklichen Postkartenurlauber.