Stadt.Land.Meer.

K wie Korsika 1/2: Das Postkarten-Gefühl für Faule

Zu Gast im Reisepodcast ist heute Caroline Bartos - um von der Insel Korsika zu erzählen. Von kleinen Buchten, kleinen Bergdörfer und sehr gutem Wein.
Lea Moser, Dominik Kanzian, Axel Halbhuber und Caroline Bartos
11.04.2026, 17:00

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Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Korsika ist auf den ersten Blick Postkartenkitsch - und auch auf den zweiten. Kleine, verwinkelte Buchten, die stark duftende Macchia (den Napoleon übrigens mit verbundenen Augen erkannt haben wollte), Gebirge und Meer gleichzeitig. Auf Korsika treffen zwei Urlaubertypen aufeinander: Der am Strand Faulenzende, der Sonne, Meer und Wein genießt und sich am liebsten keinen Zentimeter bewegen möchte. Und der hyperaktive Besichtiger, immer mit Wanderkarte und historischem Wanderführer ausgestattet. In der ersten Folge zu Korsika erzählt Caroline Bartos von ersterem: dem faulen, aber glücklichen Postkartenurlauber. 

Korsika: Eine Insel für alle Sinne
Wein, Wind und Widerstand – das echte Korsika
Stadt. Land. Meer.
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