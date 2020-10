Podcast: Was der Wahltag den Wienern bringt

Endlich ist es soweit: Am Sonntag wird gewählt. Und dieses Jahr erwartet uns ein besonderer Wahltag. Nicht nur aufgrund der Corona–Situation, sondern weil erstmals ein neues Wahlrecht zur Anwendung kommt.

Außerdem ist es mit Ausnahme von Heinz-Christian Strache für jeden Spitzenkandidaten der größeren Parteien die erste Wahl in dieser Rolle.

Und aufgrund der Corona-Pandemie, wird es heuer eine Rekord-Quote an Wahlkarten-Wählern geben. Mit der Konsequenz, dass knappe Detailergebnisse wohl erst Tage nach der Wahl vorliegen werden.

Was das alles für die politische Landschaft in Wien bedeutet, um das geht es in der letzten Folge vor der Wahl von "Nur in Wien".