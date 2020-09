Podcast: Bildungsdirektor zum Corona-Chaos in Wiens Schulen

Noch nicht einmal drei Wochen läuft die Schule wieder – und schon herrscht Corona-Chaos. Viele Verdachtsfälle, langes Warten auf die Tests und jetzt sollen die Lehrerinnen und Lehrer auch noch selbst Testabstriche nehmen. Kann das gutgehen?

Zuletzt gab es viel Kritik von Lehrern, Direktoren und Eltern am Corona-Management der Gesundheitsbehörden. Denn was ist zu tun, wenn ein Schüler Symptome zeigt und ein sogenannter Verdachtsfall wird? Muss man nur ihn isolieren oder gleich die ganze Klasse? Was ist zu tun, wenn er nach Tagen ein positives Testergebnis erhalten hat?

Zu all diesen Fragen nimmt Bildungsdirektor Heinrich Himmer in der aktuellen Folge von "Nur in Wien" Stellung.