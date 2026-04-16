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WKStA-Sprecher Ortner: "Korruption gibt es überall"

Martin Ortner spricht für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und darüber, was bei einer Handy-Sicherstellung passiert, ob gelöschte Daten wieder hergestellt werden und welche Causen die Öffentlichkeit nicht kennt.
Johanna Hager
16.04.2026, 09:27

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Ob die Pleite von Signa, die Chats von Thomas Schmid oder die Vorgänge nach dem Ableben von Ex-Justizsektionschef Christian Pilnacek: Es gibt kaum eine Causa, in die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nicht eingebunden ist. 

Martin Ortner, Oberstaatsanwalt und Mediensprecher der WKStA, spricht am 104. Tresen der Milchbar mit Raffaela Lindorfer und Johanna Hager über die Sicherstellung und Auswertung von Beweismitteln, warum der digitale Raum immer mehr zum Tatort wird und wie die WKStA mit Kritik umgeht. 

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