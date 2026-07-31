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Milchbar

Rucks Rückzug und die Folgen

Walter Ruck ist als Wiener Wirtschaftskammerpräsident Geschichte. Welche Vorwürfe schwer wiegen, welche Rolle Wiens Bürgermeister Michael Ludwig spielt und was das für die ÖVP bedeutet.
31.07.2026, 18:31

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Sechs Tage nach seinem Ausschluss aus der ÖVP tritt Walter Ruck als Wirtschaftskammer-Präsident von Wien und Chef des Wiener Wirtschaftsbundes zurück  ins „Privatleben“, wie er sagt. Am 119. Tresen der Milchbar erklären Josef Gebhard und Michael Hammerl im Gespräch mit Johanna Hager, was den einst mächtigen Mann in Wien dazu bewegt haben könnte.

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