Rucks Rückzug und die Folgen

Sechs Tage nach seinem Ausschluss aus der ÖVP tritt Walter Ruck als Wirtschaftskammer-Präsident von Wien und Chef des Wiener Wirtschaftsbundes zurück ins „Privatleben“, wie er sagt. Am 119. Tresen der Milchbar erklären Josef Gebhard und Michael Hammerl im Gespräch mit Johanna Hager, was den einst mächtigen Mann in Wien dazu bewegt haben könnte.

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