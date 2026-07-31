Causa Ruck: Wie es zur gemeinsamen Erklärung der WK-Präsidenten kam

Dass es im Vorfeld des Rücktritts von Walter Ruck eine gemeinsame Erklärung der anderen acht Landespräsidenten der Wirtschaftskammer gab, hatte viele verwundert. Immerhin ist da zu lesen, dass die „mediale Berichterstattung auch uns in eine schwierige Position“ gebracht habe und die Affäre mittlerweile die gesamte Organisation belaste. Angesprochen wurden da vor allem die Aussagen von Walter Ruck, die Medien zugespielt worden sind. Gleichzeitig erklärten die acht Landespräsidenten, dass sie weiterhin voll hinter dem Reformweg von Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, stehen würden. Einen „kolportierten internen Machtkampf“ gebe es nicht.

Der Schritt kam nicht von ungefähr. Auslöser dürfte der stellvertretende Wirtschaftsbund-Chef und burgenländische Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth gewesen sein. Der hatte gegenüber Medien erklärt, dass er für einen Rücktritt von Walter Ruck keinen Grund sehe. Die kolportierten Aussagen seines Wiener Kollegen seien nicht bestätigt und die Tonaufnahmen illegal angefertigt worden. Das hatte für große Unruhe gesorgt, weil Martha Schultz wenige Tage davor im Bundesparteivorstand für den Parteiausschluss von Walter Ruck aus der ÖVP stimmte, der von Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker gestellt worden war. Martha Schultz hatte ihr Verhalten dann auch noch in einem Schreiben an die Landesobleute des Wirtschaftsbundes gerechtfertigt.