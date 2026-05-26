Susanna Haas: "Niemand sagt mehr Kindergartentante"

Längst ist der Kindergarten nicht mehr rein ein Ort der Betreuung, sondern der Bildung und Erziehung. Die Regierung will ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr ermöglichen. Was an der Pädagogik so elementar ist, was bildungsfern bedeutet und im Kindergarten geleistet wird und warum sich jeder investierte Euro später siebenfach "rentiert", das erklärt Elementarpädadogin Susanna Haas von der St. Nikolausstiftung am Tresen der Milchbar Bernhard Gaul und Johanna Hager.

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