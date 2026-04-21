Ex-Budgetsektionschef Gerhard Steger: "Schnell geht gar nichts"

Der Budgetsektion im Finanzministerium steht er über ein Jahrzehnt vor, heute ist er für den Internationalen Währungsfonds tätig: Gerhard Steger spricht am Tresen der Milchbar über "Schlachten der Vergangenheit", an welchen schwarzen Finanzminister er sich als Roter gerne zurückerinnert und warum ihm "Etiketten wurscht sind" mit Michael Hammerl und Johanna Hager.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.