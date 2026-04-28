Gerichtssprecherin Salzborn: "Ein Schuldspruch ist kein Gewinn"

Ob die Buwog-Causa, der Fall Anna oder Millionen-Malversationen: Sie erklärt Rechtssprüche, ist Vizepräsident des Wiener Landesgerichts und Gast am Tresen der Milchbar. Christina Salzborn spricht über die Unschuldsvermutung, wann sie schweigen und das Gericht auch nachts offen bleiben muss mit Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

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