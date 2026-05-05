"Hartes Urteil": Warum August Wöginger als Klubchef geht und wer ihm folgt

Für ÖVP-Chef Christian Stocker ist es ein "hartes Urteil", für die Freiheitlichen ein Urteil gegen das "System ÖVP". August Wöginger ist in der Causa Postenschacher nicht rechtskräftig zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt und ab sofort nicht mehr ÖVP-Klubchef. Warum die Wahl nach seinem Rücktritt auf Ernst Gödl fiel und was Wöginger jetzt macht - das besprechen Christian Böhmer, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager in der 106. Folge der Milchbar.

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