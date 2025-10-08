"Grenzfall" Postenschacher: August Wöginger "tut es wirklich leid"

"Es handelt sich um einen absoluten Grenzfall", sagt Roland Koch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. "Es tut mir wirklich leid", sagt August Wöginger. "Damit ist die Angelegenheit für ihn und die Volkspartei erledigt", schreibt Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker.

Was sagen Korruptionsexperten wie Martin Kreutner zu dem Urteil in der Causa Postenschacher, warum muss der ÖVP-Klubchef 44.000 Euro zahlen und warum wird das Urteil von Politik, Justiz und Gesellschaft kontrovers diskutiert - darüber sprechen am 73. Tresen der Milchbar Christian Böhmer, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

