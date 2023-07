Jung, frisch getrennt und bereit für neue Abenteuer nimmt Victoria den Job an, der ihr spontan angeboten wird. Sie freut sich darauf, viel Verantwortung übernehmen zu dürfen, packt all ihre Sachen und zieht in ihre neue Dienstwohnung. Doch die Freude hält nicht lange, der Traumjob entwickelt sich immer mehr zum Albtraum: Victorias neuer Chef drängt sich ihr auf, terrorisiert sie mit Anrufen und verfolgt sie sogar. In der neuen Folge von „Ich weiß, wie es ist…“ erzählt Victoria, wie sie in diese Situation hineingeraten ist, wie sie ihren stalkenden Chef losgeworden ist und wie sie dieses traumatische Erlebnis verarbeiten konnte.