FPÖ: Wer würde mit Herbert Kickl koalieren?

Rechte Parteien sind in Europa auf dem Vormarsch. Auch in Österreich ist die Freiheitliche Partei unter Herbert Kickl in allen Umfragen auf Platz eins. Österreich wählt gleich zwei Mal dieses Jahr: einmal die Europawahlen im Frühjahr vor allem aber den Nationalrat im Herbst. Aber wird Herbert Kickl nach der Wahl auch Kanzler? Oder bleibt er als Wahlsieger über, der mangels Koalitionspartner zusehen muss, wie andere Parteien koalieren und ihn verhindern. Das beantwortet heute KURIER Innenpolitik-Chef Martin Gebhart.