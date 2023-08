Verstecken die USA Ufos? Eine Einschätzung der Zeugenaussagen

Die Geheimdienste der USA verstecken Ufos und verheimlichen der Welt die Existenz von Aliens - mit diesen Aussagen schockte Whistleblower David Grusch diesen Sommer die ganze Welt. Was Grusch zunächst nur in einem Interview mit News Nation erzählte, bekam einige Wochen später einen offiziellen Anstrich, denn der ehemalige Mitarbeiter des Pentagon wiederholte seine Angaben am 26. Juli 2023 vor dem House Committee on Oversight and Accountability unter Eid.

Mit dabei hatte Grusch zwei weitere hochrangige US-Beamte, die seine Aussagen untermauerten. Was ist an diesen Behauptungen dran und wie könnten sie unsere Welt verändern?

Die Fake Busters haben nachgefragt und versuchen das Ganze heute einzuordnen.



Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu....