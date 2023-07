"USA im Besitz von UFOs": Whistleblower sagt heute vor US-Senat aus

Wer ist David Grusch?

Der 36-Jährige ist ein hochdekorierter US-Veteran, der in Afghanistan gekämpft hat. Aber viel wichtiger ist, dass er später ein leitender Mitarbeiter des Pentagon war und dort in der Task Force für Unidentified Areal Phenomana (UAP) gearbeitet hat. Grusch beschuldigt die Geheimdienste, dem US-Kongress Informationen über Außerirdische vorzuenthalten, weswegen er seinen Job hinschmiss. Er selbst habe Kongressmitglieder als Whistleblower dann über die extraterrestrischen Entdeckungen in Kenntnis gesetzt und wäre daraufhin von Geheimdiensten mit dem Tod bedroht worden, wie er in dem Interview sagt.

Dass Grusch sich jetzt so viel über das heikle Thema erzählen traut, liegt außerdem an einem neuen Whistleblower-Gesetz in den USA. Es schützt Whistleblower vor Strafverfolgung, andererseits drohen bei Falschaussagen aber rechtliche Konsequenzen, in diesem Fall vermutlich Gefängnis. Das würde Gruschs Glaubwürdigkeit prinzipiell erhöhen und macht seine Aussage vor dem Senat am heutigen Mittwoch (16 Uhr MEZ) umso spannender.