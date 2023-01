Update zu #FreeBritney: Ist Britney Spears schon tot?

Soziale Medien - allen voran TikTok sind voll mit Britney Spears. Angeblich wurde sie durch ein Double oder einen Klon ersetzt. Ihre Hochzeit mit Sam Asghari war nur ein Ablenkungsmanöver und gegen ihren Willen, in Wahrheit ist die Pop-Ikone der 2000er-Jahre schon tot. Dass sich rund um Britney Verschwörungstheorien ranken, ist nicht neu. Seit Jahren glauben Fans, versteckte Botschaften in ihren Posts zu entdecken.

Aktuell haben die wirren Theorien aber wieder Hochkonjunktur und wurden um einige neue erweitert. Was ist dran an den Gerüchten? Die Fake Busters sind tief in den Tiktok-Content eingetaucht und haben versucht, hinter die Hollywood-Kulissen zu schauen…

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…