Mann in Florida von Delfinen entführt? Ein Faktencheck

Ein Mann wird von Delfinen entführt und zum Bau einer Unterwasserwelt gezwungen - diese Story sorgt gerade weltweit für ungläubige Mienen und deshalb ist es an der Zeit, dass sich die Fake Busters näher damit beschäftigen. So absurd das Ganze auch klingen mag - könnte ein Fünkchen Wahrheit dahinter stecken? Wie intelligent sind Delfine wirklich? Werden wir gerade Zeugen eines unerwarteten Schritts in der Evolution, der unter Wasser und damit vor unseren Augen verborgen geschieht?

Das sind die Fragen, die wir uns in dieser Folge stellen und manche Antworten, werden überraschen.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…

Infos zu unserem heutigen Thema findet ihr auch unter www.delphinschutz.org