Kornkreise: Was steckt hinter dem rätselhaften Phänomen?

Sie erscheinen plötzlich über Nacht, faszinierende Motive, die wie von einem anderen Planeten wirken. Kornkreise stellen die Menschheit schon lange vor ein Rätsel. Sind es Botschaften einer außerirdischen Lebensform, die so mit uns kommunizieren möchte? Sind sie spirituelle Energiezentren, wie viele Esoteriker glauben oder sitzen wir alle seit Jahrzehnten einem Hoax auf und es stecken doch geschickte Hände von Menschen hinter diesem Phänomen?

Die Fake Busters wechseln heute mehrmals die Perspektive und sehen sich Kornkreise nicht nur von oben an.

Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…