Kornkreise: Was steckt hinter dem rätselhaften Phänomen?
Das Phänomen Kornkreise ist seit Jahrhunderten ungeklärt.
Zusammenfassung
- Kornkreise geben Rätsel auf und wirken wie außerirdische Botschaften.
- Esoteriker sehen darin spirituelle Energiezentren, Skeptiker vermuten menschliche Macher.
- Die Fake Busters beleuchten das Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln.
Sie erscheinen plötzlich über Nacht, faszinierende Motive, die wie von einem anderen Planeten wirken. Kornkreise stellen die Menschheit schon lange vor ein Rätsel. Sind es Botschaften einer außerirdischen Lebensform, die so mit uns kommunizieren möchte? Sind sie spirituelle Energiezentren, wie viele Esoteriker glauben oder sitzen wir alle seit Jahrzehnten einem Hoax auf und es stecken doch geschickte Hände von Menschen hinter diesem Phänomen?
Die Fake Busters wechseln heute mehrmals die Perspektive und sehen sich Kornkreise nicht nur von oben an.
Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…
