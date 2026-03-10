Ungeheuer in der Tiefe? Die Wahrheit über die Tiefsee-Mythen

Furchterregende Ungeheuer, längst vergessene Riesenhaie oder sogar Aliens - sie alle sollen die Tiefen unserer Weltmeere beherrschen. Im Moment gibt es wieder viele News zu dem, was sich in der Tiefsee so tummeln soll. Diese verborgenen Plätze der Erde strahlen für viele Menschen eine große Faszination aus, was daran liegt, dass sie noch sehr wenig erforscht sind. Während wir über das Weltall schon sehr viel wissen, wissen wir über unsere Ozeane vergleichsweise wenig. Warum ist das so und was könnte da unten noch auf uns warten?

Die Fake Busters steigen heute in ein U-Boot und versuchen genau das herauszufinden.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…