Handelt der Onlineshop Wayfair mit Kindern?

“Ist es möglich, dass Wayfair mit seiner WFX-Utility-Schrankkollektion in Menschenhandel involviert ist? Oder sind das nur extrem überteuerte Schränke? Schaut euch die Namen der Schränke an. Es bereitet mir Bauchschmerzen, wenn das wahr ist”. Das schreibt eine Reddit-Userin Anfang Juli in dem Onlineforum und löst damit eine Welle von Reaktionen aus. Angeblich arbeitet sie selbst bei einer „lokalen Organisation, die Opfern von Menschenhandel hilft“ und ist deshalb skeptisch geworden.