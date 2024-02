Der Fall Johann Fritz

Johann Fritz liebt seinen Beruf. In Knittelfeld kennt man ihn nur als den "Briefträger-Hansl". Doch am 2. Dezember 1975 wird der 57-Jährige bei der Arbeit brutal erschlagen. Der Mörder muss ihn zuvor beobachtet haben, nur so konnte er wissen, wo er ihm auflauern muss. Einen Großteil der Pensionen, die der Briefträger an diesem Tag austragen sollte, nimmt der Täter mit. Und hinterlässt ein blutüberströmtes Opfer. Ein paar Stunden später erliegt Johann Fritz seinen schweren Kopfverletzungen. Bis heute wirft der Fall viele Fragen auf. Und Schuldzuweisungen prägen seither einen ganzen Ort.



Teil 1: Blutige Briefe