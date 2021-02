Gespräche über die Verbrechen unserer Zeit

Andreas Fussel ist einer von vier Phantombildzeichnern im Landeskriminalamt Niederösterreich. Im Interview mit Dunkle-Spuren-Produzent Elias Natmessnig gibt er einen seltenen Einblick in seine Arbeit. Fussel erklärt, an welche Details sich die Menschen am meisten erinnern, wie viele Täter aufgrund eines Phantombilds gefasst werden und ob ihm auch schon einmal ein Bild misslungen ist.