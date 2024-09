Der Fall Elisabeth Gaube: Eine junge Mutter verschwindet

Am 6. Dezember 2005 verschwindet die 32-jährige Elisabeth Gaube in Wien spurlos. Es gibt keinen Abschiedsbrief, auch eine Leiche wird nie gefunden. Zurück bleibt ein kleines Kind und die Frage: Was ist passiert?

Rasch gehen die Ermittler davon aus, dass Elisabeth Gaube Opfer eines Verbrechens geworden ist. Denn es gibt zahlreiche Ungereimtheiten.

