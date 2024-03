An den Ausläufern der Pyrenäen, an der katalanisch-französischen Grenze, liegt der kleine Küstenort Portbou. Hier macht eine Einwohnerin am frühen Morgen des 4. September 1990 eine schreckliche Entdeckung. Direkt neben dem Friedhof, an einem steilen, mit Kakteen bewachsenen Hang, hängt eine junge Frau tot in einer hohen Pinie. Für die Polizei ist schnell klar: Suizid. Doch es gibt viele Ungereimtheiten in der Auffindesituation. Und es kommen noch weitere Rätsel und vor allem Pannen hinzu. Drei Jahrzehnte lang bleibt die Identität der jungen Frau ungeklärt. Es ist das Mädchen von Portbou.

Teil 1: Die Unbekannte