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Dunkle Spuren

Von Tätern und Opfern - Interview mit Psychiater Patrick Frottier

Mit drei ganz besonderen Bonusfolgen verabschiedet sich das Dunkle-Spuren-Team in die Sommerpause.
Anya Antonius, Valerie Krb, Yvonne Widler und Michaela Reibenwein
12.06.2026, 14:27

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In der ersten Bonusfolge geht es darum, welchen psychischen Auswirkungen Gewalttaten auf Opfer haben können, es geht um Kinder, die zu Mördern werden und darum, wie man die Gefährlichkeit von Tätern prognostizieren kann. Darüber hat Reporterin Valerie Krb mit dem Facharzt für Psychiatrie und forensischen Gutachter Patrick Frottier geredet. 

Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER. 
Titelmusik: Tobias Schützenberger  
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler 
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler   
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry 
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger

Dunkle Spuren Psychologie
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