Von Tätern und Opfern - Interview mit Psychiater Patrick Frottier
In der ersten Bonusfolge geht es darum, welchen psychischen Auswirkungen Gewalttaten auf Opfer haben können, es geht um Kinder, die zu Mördern werden und darum, wie man die Gefährlichkeit von Tätern prognostizieren kann. Darüber hat Reporterin Valerie Krb mit dem Facharzt für Psychiatrie und forensischen Gutachter Patrick Frottier geredet.
Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER.
Titelmusik: Tobias Schützenberger
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger
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