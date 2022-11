Die Frau im Nirgendwo: Der Fall Carmina Caumo

Eine Italienerin besucht ihre Tochter in Hochfi lzen in Tirol. Die beiden gehen abends zu Bett, doch am nÀchsten Morgen ist das Bett der Mutter leer. Seitdem ist die Tochter auf der Suche, quer durch zwei BundeslÀnder. KURIER-Reporterin Elisabeth Hofer hat sich vor Ort umgesehen und einen ersten Hinweis gefunden.