Der Tod war seine Rettung: Der Fall Rudolf Baumgartner

Zwei Männer steigen in der Nacht des 19. Juli 2009 in Wiener Neustadt in das Taxi von Rudolf Baumgartner ein. Sie dirigieren ihn zu einem abgelegen Parkplatz. Dort zerren sie ihn aus dem Wagen und prügeln mit einem Baseballschläger auf ihn ein. So lange, bis sie davon überzeugt sind, dass ihr Opfer tot ist.