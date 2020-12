Der Mörder am Zaun: Der Fall Maria Macvan

Maria Macvan öffnet nichtsahnend die Tür von ihrem Haus in einer beschaulichen Siedlung in Laxenburg. Wenig später ist sie tot - erstochen. Mehrere Zeugen haben den Täter gesehen - einen verdächtigen Mann am Gartenzaun. Dennoch ist der Mord bis heute ungeklärt. Dunkle-Spuren-Reporterin Michaela Reibenwein heftet sich auf die Spuren des Mörders und macht sich mit den Ermittlern auf die Suche nach Indizien und einem Motiv.