Zukunftsforscher: "Welt wird sich in ungeheurem Ausmaß verändern"

Klaus Kofler ist Zukunftsforscher an der Future Design Academy in Dornbirn in Vorarlberg. Im großen Gespräch zum Jahreswechsel spricht er über die Folgen von Corona, das Fehlen von digitalen Kompetenzen, den Irrweg des Kapitalismus und warum es neben dem politischen Willen auch gesellschaftlichen Druck für Veränderungen braucht: