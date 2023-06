Xi Jinping ist 70: Wie er in China die Macht an sich riss

Zu seinem 70. Geburtstag erhielt Chinas Machthaber Xi Jinping gestern herzliche Glückwünsche vom nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das zeigt bereits die außenpolitische Ausrichtung in Xis China.

Es ist eine andere Volksrepublik als noch unter seinen Vorgängern. Für die NATO ist die Volksrepublik inzwischen die größte Herausforderung für die globale Weltordnung.

Wie konnte es so weit kommen? Wie ist es diesem zu Beginn seiner Amtszeit so schwer einzuschätzendem Präsidenten gelungen, seine Widersacher auszuschalten, alle Macht auf sich zu vereinen und China für immer zu verändern? Darüber spricht Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends in der heutigen Folge mit der Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik.